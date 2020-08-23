الصحة تطبق البروتوكول العلاجي للخثرات الوريدية للحامل وما بعد الولادة

غزة-الرأي

احتفلت وزارة الصحة بتطبيق البروتوكول العلاجي للخثرات الوريدية لدى الأمهات في فترة الحمل والولادة، الذي أطلقته بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الفنية المختصة بالنساء والولادة في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك لزيادة المعرفة بالبرتوكول المعتمد للوقاية من الجلطات والتخثرات التي تصيب النساء أثناء الحمل وقد تؤدي الى الوفاة.

ونوه مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح خلال كلمته الافتتاحية الى الدور الفاعل للجان التخصصية واللجنة الاستشارية القائمة على انجاز البروتوكول، مؤكدا على أهمية تنفيذها وتطبيقها لخفض معدل وفيات الأمهات.

بدوره ،قام د. وليد ابو حطب رئيس لجنة الأمهات شديدة الخطورة بتقديم برنامج الورشة، مؤكدا على أهمية البروتوكول في الحفاظ على الأمهات وحمايتهن.

من جهته، استعرض مدير مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي د. هاني مهدي الاحصائيات العالمية التي تسلط الضوء على خطورة الحالات، منوها الى أهمية تطبيق البروتوكول العلاجي وتطبيقه للوقاية من الجلطات أثناء فترة الحمل.

يذكر انه تم عقد اللقاء بمشاركة واسعة من أطباء وصيادلة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية وأطباء الولادة في المؤسسات غير الحكومية.