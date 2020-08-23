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النقل والمواصلات بصدد إطلاق دبلوم احترافي لاعداد مخمني أضرار مركبات

23 آب / أغسطس 2020 01:46

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غزة-الرأي

ناقشت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات مشروع إطلاق دبلوم احترافي اعداد مخمني أضرار مركبات وذلك خلال ورشة عمل عقدت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بحضور أ. بهاء الاغا نائب مدير عام الإدارة وممثلين عن الكلية الجامعية ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء.
بدوره، أكد الاغا على أهمية المؤسسات التعليمية في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة الكلية الجامعية لمواكبتها التطور التكنولوجي في العالم وخاصة في مجال عالم المركبات.
وتابع الاغا أن الهدف من إطلاق هذا المشروع إعداد كادر قادر على تخمين أضرار المركبات وكذلك فتح مكاتب لتخمين أضرار المركبات وقوانين السير وإعداد التقارير الفنية والقانونية الخاصة في أضرار المركبات للجهات المعنية.
من جانبه، أشار د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن وزارة النقل والمواصلات على تواصل مستمر مع كافة المؤسسات التعليمية العليا والتي تبرم معها اتفاقيات تعاون مشترك في خدمة المواطن في قطاع غزة فيما يخص مجال النقل وتطويره.
الجدير بالذكر أنه من المقرر الإعلان عن انطلاق البرنامج خلال الأيام القادمة والذي يشترط على ملتحقيه أن يكون حاصل على مؤهل علمي بحد أدنى دبلوم متوسط في أحد الاختصاصات هندسة إلكترونيات السيارات، هندسة ميكانيكية، هندسة ميكاترونيكس، هندسة صناعية، أنظمة كهربائي أو أي تخصص ذو علاقة وكذلك الحصول على رخصة قيادة من الدرجة الثانية سارية المفعول وشهادة حسن سير وسلوك وخبرة علمية لا تقل عن 5 سنوات.
 

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