لجنة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن تعقد اجتماعها الـ 16

غزة-الرأي

عقد بديوان الفتوى والتشريع الاجتماع السادس عشر للجنة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 والمشكلة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع وممثلين عن وزارة الداخلية والامن الوطني وعضوية ممثلين عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الفتوى والتشريع وكذلك عضوية ممثلين عن وزارة العدل، وديوان الموظفين العام وممثلين عن الإدارات في قطاعات وزارة الداخلية .

حيث ناقشت اللجنة المحاور القانونية الخاصة بالإجازة العادية المرضية والاجازات بدون راتب والاجازة الدراسية بدون راتب واعتماد الصيغة النهائية للمقترحات على ان تستمر اللجنة في مهامها لاستكمال باقي مواد اللائحة التنفيذية استجابة للموجبات القانونية.