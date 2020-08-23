وكالة الرأي الفلسطينية لجنة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن تعقد اجتماعها الـ 16 وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات بصدد إطلاق دبلوم احترافي لاعداد مخمني أضرار مركبات وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدعو لاستراتيجية وطنية موحدة لحماية الأقصى والمقدسات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطبق البروتوكول العلاجي للخثرات الوريدية للحامل وما بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 5 وفيات و326 إصابة جديدة بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تبدأ إنارة مفترقات الطرق بالطاقة الشمسية وكالة الرأي الفلسطينية 85 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النقل المواصلات وإذاعة الشعب تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجتمع باللجنة العليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلديتي النصيرات ودير البلح
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الفتوى ينتهي من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحقوق المالية

23 آب / أغسطس 2020 01:54

1
1

غزة-الرأي

أنهى ديوان الفتوى والتشريع إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020م ، وكذلك مشروع نظام البدلات والاجازات المقررة لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها حيث تم تشكيل لجنة لإعداد المشروعين وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث كانت اللجنة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع، وعضوية كلاً من ممثل المجلس التشريعي ، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، ووزارة المالية ، وتم عقد خمس جلسات على مدار عدة أسابيع وتم رفع مشروع اللائحة ومشروع النظام للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادهما واصدارهما حسب الأصول.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟