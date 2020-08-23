ديوان الفتوى ينتهي من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحقوق المالية

غزة-الرأي

أنهى ديوان الفتوى والتشريع إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020م ، وكذلك مشروع نظام البدلات والاجازات المقررة لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها حيث تم تشكيل لجنة لإعداد المشروعين وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث كانت اللجنة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع، وعضوية كلاً من ممثل المجلس التشريعي ، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، ووزارة المالية ، وتم عقد خمس جلسات على مدار عدة أسابيع وتم رفع مشروع اللائحة ومشروع النظام للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادهما واصدارهما حسب الأصول.

