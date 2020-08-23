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عدا الغذائية والطبية

الاحتلال يحتجز البضائع بمعبر "أبو سالم" ويمنع دخولها لغزة

23 آب / أغسطس 2020 01:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إن سلطات الاحتلال تحتجز البضائع والسلع عدا الغذائية والطبية منها في الساحة الشرقية لمعبر كرم أبو سالم التجاري.

وذكر مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي أبو الريش لوكالة "الرأي" أن الاحتلال يحتجز لحتى الآن البضائع والسلع في الساحة، ولم يسمح بدخولها إلى قطاع غزة.

وأشار أبو الريش، إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال مواد البناء والمحروقات وإطارات السيارات إلى قطاع غزة منذ 13 يوما.

وكانت مؤسسات حقوقية حذرت من التداعيات الخطيرة لإغلاق معبر كرم أبو سالم، على الوضع الإنساني في القطاع المحاصر منذ أكثر من 14 عامًا.

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