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التشريعي يعقد جلسه لمناقشةفتح شارع خليل الوزير "اللبابيدي"

23 آب / أغسطس 2020 01:59

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غزة-الرأي


عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة استماع لمسؤول ملف العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، ورئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وذلك بحضور أعضاء اللجنة كلاً من النواب د. مروان أبو راس مقرر اللجنة، ود. جميلة الشنطي، ود. سالم سلامة، ويونس أبو دقة.
واستمعت اللجنة لإجراءات الجهات الحكومية المختصة حول فتح شارع خليل الوزير "اللبابيدي"، وآلية تعويض المواطنين المتضررين عن فتح هذا الشارع.
وتوافق الحضور على أن تقوم بلدية غزة برفع دراسة دقيقة عن شارع خليل الوزير "اللبابيدي" للجهات المختصة، وبذل كل الجهود لإعداد كشوفات المتضررين وآلية تعويضهم.
 

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