تربية الوسطى تعقد اجتماعاً لتفعيل لجان النظافة في المديرية والمدارس

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً لتفعيل لجان النظافة على مستوى المديرية والمدارس بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الإرشاد التربوي خليل عسقول ورئيس قسم اللوازم علاء العطار ورئيس قسم الأبنية والمشاريع محمد بشير ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس.

بدوره، رحب السدودي بالحضور مشيدا بجهود أعضاء اللجنة خلال الفترة السابقة، مؤكداً على أهمية تفعيل لجان النظافة لأن النظافة مسؤولية الجميع، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية و جائحة كورونا.

وأضاف السدودي بأن النظافة واحدة من أهم القيم الاجتماعية والتربوية التي يجب ان نسعى لغرسها في طلابنا للحفاظ على صحتهم وعلى الناحية الجمالية والبيئة المحفزة للتعليم في المدارس، ويجب العمل على تعديل السلوكيات السلبية للطلبة تجاه النظافة من خلال التثقيف والتوعية الصحية وتشجيع روح المبادرة والعمل الجماعي في أوساط الطلبة.

وأوضح السدودي بأن لجنة النظافة سيكون من ضمن مهامها تنفيذ زيارات ميدانية دورية لتفقد البيئة المدرسية ومتابعة نظافة الفصول والمرافق الصحية والساحات والمقصف المدرسي، وتشجيع المدارس على تنفيذ مبادرات وحملات نظافة ومسابقات مثل أنظف صف و أنظف مدرسة.