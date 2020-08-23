الصحة: انقطاع التيار الكهربائي يهدد بتلف مواد الفحص المخبري

غزة- الرأي

أكد مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة أ. عميد مشتهى، أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يؤثر سلبا على أداء المختبرات وبنوك الدم، لافتا الى اجراء (500) ألف فحص شهري موزعة على مختبرات المستشفيات والرعاية الأولية، ومختبر الصحة العامة المركزي.

وأوضح أ.مشتهى أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يمتد لساعات طويلة ومتواصلة يؤدي الى عدم انجاز الفحوصات المخبرية المطلوبة، مشيرا أن أجهزة المختبرات تحتاج الى تيار كهربائي متواصل وخاصة العينات التي تحتاج الى تخزين مواد الفحص كمواد فحص "فايروس كورونا" والتي تخزن في درجة حرارة (20) درجة مئوية تحت الصفر مما يؤدي إلى تلفها.

ولفت أن الانقطاع المتكرر للأجهزة الكهربائية واستخدام المولدات الكهربائية كطاقة بديلة يؤثر على دقة النتائج وتقصير عمر الأجهزة وتلف القطع الالكترونية، منوها الى التأثير على مشتقات الدم (البلازما) و(المرسب البارد) الذي يحفظ في درجة حرارة (80) تحت الصفر في بنوك الدم، إضافة الى عدم إمكانية فصل الدم الى مكوناته الأساسية عند انقطاع التيار، وعدم القدرة على اجراء فحوصات (توافق الدم) ما بين المريض ووحدة الدم.

ونوه أ.مشتهى أن أجهزة مختبرات المستشفيات تعتمد اعتمادا كليا على التيار الكهربائي ، وعدم ثبات التيار وانقطاعه يؤثر سلبا على دقة النتائج وتأخير صدورها، إضافة الى إعادة فحص العينات مرة أخرى مما يؤدي الى اهدار كميات كبيرة من مواد الفحص والمستهلكات باهظة التكاليف، لافتا الى عدم توفر مولدات كهربائية في كافة مراكز الرعاية الأولية وبعضها يعتمد على الطاقة الشمسية التي لا يمكن من خلالها تشغيل كافة الأجهزة المخبرية ، وخاصة الحمام المائي الذي يتم تحضين العينات بداخله لتوفير درجة حرارة (37) درجة مئوية لتنتج التفاعلات الكيميائية اللازمة.