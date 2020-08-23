"وادي" يبحث التعاون المشترك مع مدير عام الشرطة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وقيادة الشرطة.

ورحب د. وادي بزيارة قيادة الشرطة الفلسطينية، مؤكدا وجود تقاطعات كبيرة بين الوزارة والشرطة لخدمة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأشار د. وادي لجهود طواقم وزارته في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال الفحوصات الدائمة على المنتجات التي يتم تصنيعها في القطاع والمستورة من الخارج.

واستعرض د. وادي الجهود التي تبذلها طواقم حماية المستهلك ومقالع الرمال والجولات التفتيشية التي تجرى على مستوى محافظات القطاع لافتا لوجود نقص في عدد طواقم مباحث التموين لتغطية كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح اللواء صلاح أن الهدف من الزيارة، هو زيادة التعاون المشترك والتنسيق بما يخدم المواطن ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد صلاح استعداد الشرطة لتسهيل عمل طواقم الوزارة، من خلال الجولات التي تنظمها طواقم حماية المستهلك ومقالع الرمال بالتعاون مع مباحث التموين.

وأبدى استعداد الشرطة لزيادة طواقمها العاملة في مباحث التموين لسد العجز حفاظا على صحة المواطنين ومنع التعدي على المال العام.