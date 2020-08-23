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المجلس المشترك يعقد اجتماعاً لمناقشة خدمات البلديات وتعزيز القطاع الصحي

23 آب / أغسطس 2020 02:25

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غزة-الرأي

عقد مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، رفح والوسطى، اجتماعاً موسعاً للجمعية العمومية، بمشاركة رئيس بلدية خان يونس ورئيس مجلس الخدمات م. علاء الدين البطة، ونائبه رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر،  وأعضاء الجمعية العمومية للمجلس (رؤساء البلديات السبعة عشر الأعضاء)، ومستشار رئيس مجلس الإدارة  م. يحيى الأسطل، والمدير التنفيذي للمجلس د. علي برهوم.

بدوره، أشار رئيس مجلس الإدارة م. علاء الدين البطة، إلى أهمية عقد هذا الاجتماع الذي جاء بعد فترة انقطاع دامت شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، وكذلك شغور مناصب بعض رؤساء البلديات أعضاء المجلس وتولي رؤساء جد، مرحبًا بأعضاء الجمعية العمومية الجدد.

وأشاد م. البطة بالجهود المبذولة من البلديات الأعضاء بالمجلس على الرغم من الظروف الراهنة التي تعاني منها، مؤكداً على ضرورة استمرارها بتوفير سبل الدعم الكافي للمجلس، والذي بدوره سيعمل على تحقيق مصالح البلديات الأعضاء عن طريق ضمان استمرارية خدمات الجمع الثانوي والتخلص من النفايات الصلبة في جنوب ووسط القطاع، وتطويريها وفق الأسس والمعايير البيئية والاجتماعية السليمة، وبالتعاون المشترك مع البلديات الأعضاء بالمجلس.

وخلال الاجتماع قدم المدير التنفيذي للمجلس د. علي برهوم عرضاً تفصيليًا عن مجلس الخدمات المشترك (تأسيسه، وأقسامه ووحداته، المسؤوليات والخدمات التي يقدمها، مكب الفخاري الصحي وكميات النفايات الواردة إليه)، بالإضافة إلى مكونات مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة لمحافظات خان يونس و رفح و الوسطى.

وفي ختام الاجتماع تم تنفيذ جولة ميدانية لمرافق المكب بهدف الاطلاع على التفاصيل الانشائية والآليات الحديثة المستخدمة في إدارة المكب ، حيث أثنوا على كافة القائمين على تمويل وتنفيذ وإدارة هذا المشروع الاستراتيجي.

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