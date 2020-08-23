المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم الاحد، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة, أخ, أخت)أن يستفيد بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم 18/8/2020 وحتى 30/9/2020 وهو تاريخ نهاية السحب والاضافة, وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).