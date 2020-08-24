كورونا ساهم فى نمو شركات التجارة الإلكترونية وعزز قوتها لسنوات قادمة

حققت شركات التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون ووول مارت وتارجت، نموًا قياسيًا بفضل فيروس كورونا، كما عزز سيطرتها على مشهد البيع بالتجزئة فى أمريكا لسنوات قادمة، ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أعلن جميع تجار التجزئة الثلاثة عن مبيعات ضخمة فى الربع الثانى، وتضاعفت مبيعات وول مارت الرقمية تقريبًا مقارنة بالعام السابق وتضاعف تارجت ثلاث مرات تقريبًا، كما ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 9٪ و10.9٪ على التوالى، بينما نمت مبيعات أمازون الإجمالية بنسبة 40٪ فى الربع.

يأتى الأداء القوى للشركات على خلفية تراجع واسع النطاق واضطراب غير مسبوق فى صناعة البيع بالتجزئة فى الولايات المتحدة، إذ كان العديد من تجار التجزئة الذين يشعرون بأكبر قدر من المعاناة فى الوقت الحالى يكافحون بالفعل قبل الوباء، لكن أدى الفيروس إلى تسريع زوالهم فقط، بلا من الاستمرار فى سنوات من الانخفاضات المتوقعة.

وفى الوقت نفسه، يزدهر عمالقة أمريكا الكبار وسط الأزمة الصحية العالمية، فنظرًا لإغلاق الآلاف من المتاجر فى جميع أنحاء البلاد فى بداية الوباء، كانت Amazon و Walmart و Target من بين تجار التجزئة الذين اعتبروا "ضروريين" وبالتالى كانوا قادرين على مواصلة العمل، وهذا يعنى أنهم استفادوا من عدة أسابيع من عمليات التخزين الكبيرة، حيث قام المستهلكون بتخزين السلع الورقية والطعام ومنتجات التنظيف. حتى مع إعادة فتح المتاجر "غير الأساسية"، استمر تجار التجزئة الكبار فى الهيمنة.

فى هذه المرحلة، استمر المتسوقون فى تخزين الطعام لأنهم كانوا لا يزالون يتناولون المزيد من الوجبات فى المنزل، وبدأوا أيضًا فى الإنفاق على السلع للترفيه والعمل فى المنزل، مثل الدراجات والألغاز ولوازم المكاتب المنزلية وأثاث الفناء والأدوات المنزلية الأخرى.

وتحولت حصة قياسية من الإنفاق الاستهلاكى عبر الإنترنت أيضًا، حيث حاول الناس تجنب الذهاب إلى المتاجر على الإطلاق. وتشير تقديرات Moody's Analytics REIS ، وهى ذراع تركز على العقارات التجارية فى Moody's Analytics ، إلى أن حصة الإنفاق على التجارة الإلكترونية بالنسبة إلى إجمالى مبيعات التجزئة ارتفعت من 11.4٪ فى نهاية عام 2019 إلى 16.4٪ فى شهرى مارس وأبريل.