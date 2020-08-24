كيف تستخدم برنامج اكسيل وتفرق بين امتداداته المختلفة

يعد برنامج مايكروسوفت إكسيل واحد من أكثر البرامج انتشارا، حيث يستخدم لتسجيل البيانات وإجراء العمليات المالية والمعادلات الحسابية، إضافة إلى مرونته الكبيرة والمتنوعة، ويمكن استخدامه للوصول لنتائج رائعة، فيما يمتلك البرنامج الكثير من الامتدادات لملفات إكسل والتي يدعمها البرنامج، والتى تختلف عن بعضها البعض، وفيما يلى نوضح أبرز الفروق بينهم كما يلى:

- امتداد XLS

هو الامتداد الأساسى لملفات اكسيل التي تم إنشاءها باستخدام إصدارات برنامج اكسل بدايةً من إصدار 1997 حتي إصدار 2003، حيث يتيح هذا الامتداد عمل أي الملف علي أى إصدار من اكسيل حتي الإصدارات الحديثة التي تم إطلاقها بدايةً من 2007 فأحدث، لكن يعيبه كبر الحجم نوعاً ما مقارنةً بالامتدادات الأحدث.

-امتداد XLT:

يشير امتداد XLT أن الملف بالأساس تم حفظه بامتداد XLS أي بإصدارات اكسل ما قبل 2007 لكن تم حفظه كقالب للاستخدام بملفات أخرى، حيث يتيح اكسيل ميزة القوالب، والتى تعني أنه عند إنشاء ملف اكسيل من الصفر وقام المستخدم باستخدام تنسيق معين بهذا الملف وفي حال كنت تستخدم هذا التنسيق كثيراً بالتالي يُمكنك حفظه كقالب أو نموذج لاستخدامه لاحقاً بملفات اكسل اخرى بدلاً من إعادة عمل التنسيق مجدداً كل مرة.

- امتداد XLSX

هو الإصدار الاحدث من امتداد XLS القديم، والذي تم اعتماده إبتداءاً من إصدار اكسل 2007 حتي احدث إصدار، وقد تم اعتماد ذلك الامتداد ليتم تقليل حجم ملفات اكسل التي يتم حفظها بهذا الامتداد وبالتالي توفير مساحة التخزين، حيث تم تطوير ذلك الامتداد بالاعتماد علي امتداد XML والذي يوفر ميزة أخرى وهي أن لغة XML يُمكن لكثير من البرامج الأخرى قراءتها وتمييز البيانات بداخلها أى مزيد من التوافق مع البرمجيات الأخرى.

-امتداد XLSB

يتم تخزين القيم والمعادلات والبيانات داخلها باستخدام لغة "Binary" كما هو الحال بامتداد XLS القديم، وبالتالي تتميز الملفات بهذا الامتداد عن الملفات بامتداد XLSX بأنها أكثر سرعة أثناء الفتح والحفظ بل ويُفضل استخدامها مع الملفات التي تحتوي الكثير من البيانات.