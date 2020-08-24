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بايرن ميونخ يقهر سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال

24 آب / أغسطس 2020 08:36

بايرن ميونخ يقهر سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال
بايرن ميونخ يقهر سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال

حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد على منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان، متوجا باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 59، وجاء هدف المباراة عرضية جوشوا كيميتش قابلها كومان برأسية سكنت الشباك.

وعاقب هدف كومان باريس سان جيرمان على إضاعة الفرص في الشوط الأول إذ فشل كل من نيمار وكيليان مبابي في التفوق على مانويل نوير حارس بايرن من مسافات قريبة كما اقترب أنخيل دي ماريا وأندير هيريرا من هز الشباك.

وأهدر إيريك مكسيم شوبو-موتنج لاعب باريس سان جيرمان البديل فرصتين في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل للفريق الفرنسي الذي ما زال في انتظار تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

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