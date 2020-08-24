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أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي

24 آب / أغسطس 2020 08:44

أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي
أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي

اشتهرت اللاجئة الصومالية جواهر روبلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها عن تجربتها كفتاة مسلمة تلبس الحجاب مع تجربة الاحتراف في ممارسة لعبة كرة القدم، ومهنة التحكيم.


نشرت اللاجئة الصومالية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديوهات للقاءات أجرتها معها محطات تلفزيونية عالمية، تحدثت فيها عن طفولتها التي كانت سبباً في تعلقها برياضة كرة القدم.

​تحدثت روبلي عن قصة لجوئها مع عائلتها إلى بريطانيا وهي في العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية في الصومال، وأسباب تعلقها بكرة القدم واختيارها مجال التحكيم.

وقالت إنها تعشق كرة القدم منذ صغرها، وإنها كانت تلعب كرة القدم في الصومال مع الأولاد، فلم تكن هناك فرق خاصة للبنات.

​اللاجئة الصومالية عبرت في حديث تلفزيوني عن أنها تأمل بأن تكون قدوة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو الرياضة بشكل عام.

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