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"الشباب والرياضة" تختتم مخيم "صناع المجد" لأبناء الشهداء

24 آب / أغسطس 2020 09:12

"الشباب والرياضة" تختتم مخيم "صناع المجد" لأبناء الشهداء

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة المخيم الصيفي "صناع المجد" لأبناء الشهداء، بالتعاون مع جمعية النور الخيرية، والذي نظمته الإدارة العامة للطفولة بالوزارة في منتجع النور السياحي جنوب مدينة غزة، بمشاركة (٤٠) طفلا من أبناء الشهداء.

وحضر ختام فعاليات المخيم أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمال العقيلي مدير عام الشباب، ومحمود شيخ العيد مدير دائرة الرقابة، وإدارة جمعية النور الخيرية.

وأشاد أحمد محيسن وكيل الوزارة ببرنامج المخيم والأنشطة الترفيهية والرياضية المتنوعة التي شارك فيها الأطفال من أبناء الشهداء، وشكر محيسن طاقم الإشراف على المخيم من الوزارة سماهر بكرون مدير دائرة الطفولة والمنشطين محمد أبو صقر وإسلام سلامة وأحمد الخطيب وإياد حمدونة.

وأكد أن رعاية أبناء الشهداء وتنظيم فعاليات تحتضن مواهبهم وترعى إبداعاتهم تمثل جزءا هاما من برامج الوزارة وفاء لتضحيات الشهداء وتكريما لأبنائهم.

أوضحت سماهر بكرون مدير الطفولة بالوزارة أن المخيم الكشفي للذكور هو الثاني لأبناء الشهداء وبالتعاون مع جمعية النور بعد تنفيذ مخيم للفتيات في مركز إسعاد الطفولة بغزة، وأشارت بكرون إلى تفاعل المشاركين في الأنشطة والألعاب الرياضية، وفرحتهم بالتعرف على مهارات جديدة من خلال المنشطين والبرامج المتنوعة.

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