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تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الحركة النسائية

24 آب / أغسطس 2020 10:23

تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الحركة النسائية
تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الحركة النسائية

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سعيد قديح وفدًا من الحركة النسائية بخان يونس، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسيفس، ومثل الوفد الزائر رئيس الحركة أ. فاطمة شراب (أم بلال) والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء رحب قديح بوفد الحركة النسائية، مؤكدًا على عمق علاقة التي تربطها بمديرية شرق خان يونس، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الطرفين لما فيه من مصلحة للطلبة وللمسيرة التعليمية بوجه عام، داعيًا إلى تعزيز هذه العلاقة مع بداية العام الدراسي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مدارسنا خاصة ظروف التعامل مع جائحة كورونا وإجراءات السلامة المتبعة.

وأطلع قديح وفد الحركة النسائية على أنشطة وبرامج المديرية المنوي تنفيذها مع انطلاق العام الدراسي الجديد سواء في الفترة الاستدراكية أو في المناهج الجديدة، مؤكدًا حرص إدارة تعليم شرق خان يونس على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطط والبرامج بما توفر لديها من موارد وطاقات بشرية.

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