تعليم رفح يستقبل وفداً من الكتلة الإسلامية

رفح- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم أشرف عابدين في مكتبه صباح اليوم الاثنين، وفداً من الكتلة الإسلامية، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ورئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة ورئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم وقسم العلاقات العامة، ترأس الوفد رئيس الكتلة الإسلامية برفح محمد نصر .

وقد ناقش الطرفان عدة قضايا وأنشطة تخدم مصلحة الطلبة وتحقق الرسالة والأهداف التربوية والوطنية وتعزز القيم الدينية والأخلاقية، وفي هذا الصدد قدم الوفد خطته لأنشطة هذا العام لكي تتم الموافقة عليها بما يتناسب مع خطة المديرية والوزارة ويحقق مصلحة أبنائنا الطلبة .

وفي نهاية اللقاء قدمت الكتلة الإسلامية درع الشكر والتقدير لمدير التعليم على جهوده في خدمة المسيرة التعليمية وتهنئة ببدء العام الدراسي الجديد .