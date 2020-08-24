وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: تشكيل لجنة وطنية لضبط عمل مراكز البحث العلمي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يستقبل وفداً من الكتلة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الحركة النسائية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2594) الاثنين24/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تختتم مخيم "صناع المجد" لأبناء الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية قصة طفلة ولدت بمرض نادر وتحتاج إلى 3 قلوب كي تعيش وكالة الرأي الفلسطينية العثور على سلحفاة ذهبية نادرة في نبيال وكالة الرأي الفلسطينية عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة: قيمتها وسعرها خيالي وكالة الرأي الفلسطينية أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية بكاء نيمار عقب خسارة دوري الأبطال
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم رفح يستقبل وفداً من الكتلة الإسلامية

24 آب / أغسطس 2020 10:30

تعليم رفح يستقبل وفداً من الكتلة الإسلامية
تعليم رفح يستقبل وفداً من الكتلة الإسلامية

رفح- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم أشرف عابدين في مكتبه صباح اليوم الاثنين، وفداً من الكتلة الإسلامية، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ورئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة ورئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم وقسم العلاقات العامة، ترأس الوفد رئيس الكتلة الإسلامية برفح محمد نصر .

وقد ناقش الطرفان عدة قضايا وأنشطة تخدم مصلحة الطلبة وتحقق الرسالة والأهداف التربوية والوطنية وتعزز القيم الدينية والأخلاقية، وفي هذا الصدد قدم الوفد خطته لأنشطة هذا العام لكي تتم الموافقة عليها بما يتناسب مع خطة المديرية والوزارة ويحقق مصلحة أبنائنا الطلبة .

وفي نهاية اللقاء قدمت الكتلة الإسلامية درع الشكر والتقدير لمدير التعليم على جهوده في خدمة المسيرة التعليمية وتهنئة ببدء العام الدراسي الجديد .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟