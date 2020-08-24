التعليم: تشكيل لجنة وطنية لضبط عمل مراكز البحث العلمي

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعًا لمناقشة آلية تنفيذ القرار الإداري رقم “2” الخاص بتعليمات مراكز البحث العلمي الخاصة والصادر في السابق من وزارة التربية والتعليم العالي.

وحضر الاجتماع د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي, ود. خالد النويري رئيس قسم متابعة البحوث العلمية, ود. أسامة نوفل ممثلًا عن وزارة الاقتصاد الوطني, وأ. أحمد شاهين ممثلًا عن وزارة الداخلية.

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة وطنية عليا لضبط وتوجيه عمل مراكز البحث العلمي الخاصة على أن تتشكل اللجنة من أعضاء من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الثقافة والمكتب الإعلامي الحكومي.