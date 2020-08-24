تعليم غرب غزة تفتتح دورات الصفوف الافتراضية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم دورات الصفوف الافتراضية لمدراء المدارس والمعلمين فيها، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الطلاب، وتقديم أرقى الخدمات التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وحضر افتتاح الدورات د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ود.محمود مطر مدير عام الإشراف والإدارات المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي، ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية، وذلك في المعهد الوطني للتدريب للمشرفيين التربويين وفي مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات لمدراء المدراس وفي مدرسة عبد الدحيان الثانوية للبنات افتتحت الدورة للمعلمين.

ورحب مدير التربية والتعليم بكافة المشاركين في الدورات مثنياً على دورهم وأدائهم الكبير في الميدان التربوي، مشيراً إلى أن المديرية والوزارة لديهم الحرص الشديد في تطوير مهارات المعلمين وقدراتهم في مجال التعليم عن بُعد (الصفوف الافتراضية)، وتوجه د.أبوعلي بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات من معلمين ومشرفين، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

بدوره شكر د.مطر المشاركين في دورات الصفوف الافتراضية لحضورهم وحرصهم الكبير على تطوير قدراتهم، مشيداً في الوقت ذاته إلى دور مديرية التربية والتعليم غرب غزة في توفير الأجواء والمدربين المناسبين لكل دورة.

وأكد د. مطر على أهمية هذه الدورات التي تؤسس لمرحلة قادمة من العمل الغير معتاد للمعلمين وهو موضوع مستجد بشكل عام بالنسبة لقطاع غزة وأن الوزارة تبنت هذا المشروع رغم الظروف التي نعيشها سواء في حالات الطوارئ أو الحالات الطبيعية.

وطالب د.مطر المعلمين بتفعيل هذه الصفوف الافتراضية وجلب الطلبة لاستخدامها من خلال تكليفات للطلبة ومهمات بسيطة يقوم المعلم بتنزيلها من خلال الصف الافتراضي ويجعل الطالب أن يستخدم الصف الافتراضي بشكل مبدئي، ويتم من خلالها إتاحة الفرصة للطلبة من طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم والتي سيجيب عليها ملعم الصف الافتراضي.

وتُطلق وزارة التربية والتعليم خدمة الصفوف الافتراضيّة (Google Classroom) لجميع الطلاب من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر، وتهدف إلى إتاحة أكبر قدر مُمكن من التواصل في ظِل جائحة كورونا لدعمهم، حيث سيقوم كل معلم بإنشاء صفوفه الافتراضية الخاصة بالطلاب ويشرف عليها مدراء المدارس والمشرفين التربويين الذين يتدربوا على استخدامها فيما يحقق أكبر فائدة ودعم للطلاب.

إلى هذا وتُعتبر خدمة الصفوف الافتراضيّة خدمة مقدمة من شركة (Google) وهي أحد الأدوات بالغة الصيت في التعلّم الإلكترونيّ، حيث تستخدمه العديد من الدول في العالم للتواصل مع الطلبة بشكل مُباشر، حيث يُمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل في الصفوف الافتراضيّة باستخدام حساباتهم الشخصيّة (Gmail)، وذلك بعد إطلاع وليّ الأمر على هذه الخدمة وبيان أهميتها.