الزراعة تناقش التدريب عن بعد واستثمار الكوادر التدريبية الحكومية

غزة- الرأي

ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية، التدريب عن بُعد واستثمار الكوادر التدريبية الحكومية، وذلك ضمن ورشة عمل متخصصة عقدتها دائرة تنمية الموارد البشرية بالوزارة.

وشارك في الورشة عدد من المدراء العامون ومدراء إدارات ومديرات الزراعة والموظفين والمهندسين الزراعيين والإداريين، حيث استعرضت الورشة نماذج من منصات التدريب وطريقة الدخول والتسجيل بها وكيفية طباعة الشهادات، إضافة إلى تبيان البرامج التي تستخدم للتدريب عن بعد ومن ضمنها برنامج زووم .

وأكد سامي النخالة مدير دائرة تنمية الموارد البشرية خلال افتتاح الورشة، حرص الوزارة على توحيد الجهود سعياً وراء النهوض بتطوير الأداء المؤسسي وتدريب الكادر البشري بالوزارة، مشيرا إلى تنسيق دائرة التنمية الموارد البشرية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، ولاسيما ديوان الموظفين الذي يبذل جهوداً وتعاوناً كبيراً مع الوزارة من أجل النهوض بمجال التدريب عبر مستواه العام.

واستعرض النخالة الواقع الذي يعيشه التدريب الحكومي داخل الوزارة خلال الوقت الراهن، وما يعانيه من آثار سلبية ناجمة عن الأزمات المتتالية، مشددا على أهمية تفعيل التدريب في الوزارة واستثمار الكوادر التدريبية، في إطار توحيد الجهود بما يضمن تقديم الفائدة المرتقبة من هذا المجال لمختلف العاملين بالوزارة.

واوضح النخالة آليات اعتماد الشهادات التي تصدر من المنصات وطريقة ارسالها للوزارة لاعتمادها ومخاطبة الديوان لاعتمادها في ملف الموظف، حاثا الجميع إلى الدخول للمنصات العالمية الخاصة بالعملية التدريبية التي اعتمدها الديوان والتي قامت الدائرة بنشرها نشرها في موقع الوزارة الالكتروني بهدف إعادة تفعيل قطاع التدريب داخل الوزارة بعد توقفها مؤخراً إثر جائحة كورونا.