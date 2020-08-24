وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تختتم دورة تدريبية حول "العودة الآمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة "تل الزعتر" الثانوية للبنات تنظم وقفة ضد التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الشؤون المالية تفتتح دورة في مجال تقييم تكلفة الخدمات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش حقوق العمل في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تخطيط وتطوير الشرطة تفتتح دورة بعنوان "حقوق الطفل والمعايير الدولية" وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 52 موقوفًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تضبط لصوصًا سطَوا على 4 مدارس
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة المواصلات والكلية الجامعية يبحثان سبل التعاون المشترك

24 آب / أغسطس 2020 11:11

وزارة المواصلات والكلية الجامعية يبحثان سبل التعاون المشترك
وزارة المواصلات والكلية الجامعية يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برئاسة م. عمرو قروط وكان باستقبالهم أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة و م. عمر المناعمة و أ. عاهد الرفاتي لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في مجال نظم المعلومات الجغرافية وذلك اليوم في مقر الوزارة.


و رحب القرشلي بالحضور، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به الكلية الجامعية في تطوير تخصص نظام المعلومات الجغرافية بما يخدم المواطن الفلسطيني.


من جانبه أوضح د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال طلبة الكلية الجامعية ضمن برنامج التدريب الميداني للعمل في دائرة نظم المعلومات الجغرافية خاصة مع فرق المسح الميداني للمنشآت التي تشرف عليها الوزارة.


وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تجديد التعاون المشترك بينهما في مجال نظم المعلومات الجغرافية وكذلك مناقشة مشروع اسقاط الحوادث المرورية وإعداد برنامج متكامل يشمل كافة المعلومات الخاصة بالحوادث وتحليل تلك البيانات وإعطاء الأسباب المتسببة بالحادث لأخذ القرار اللازم لتلافي الحوادث بالمستقبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟