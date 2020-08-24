وزارة المواصلات والكلية الجامعية يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برئاسة م. عمرو قروط وكان باستقبالهم أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة و م. عمر المناعمة و أ. عاهد الرفاتي لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في مجال نظم المعلومات الجغرافية وذلك اليوم في مقر الوزارة.



و رحب القرشلي بالحضور، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به الكلية الجامعية في تطوير تخصص نظام المعلومات الجغرافية بما يخدم المواطن الفلسطيني.



من جانبه أوضح د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال طلبة الكلية الجامعية ضمن برنامج التدريب الميداني للعمل في دائرة نظم المعلومات الجغرافية خاصة مع فرق المسح الميداني للمنشآت التي تشرف عليها الوزارة.



وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تجديد التعاون المشترك بينهما في مجال نظم المعلومات الجغرافية وكذلك مناقشة مشروع اسقاط الحوادث المرورية وإعداد برنامج متكامل يشمل كافة المعلومات الخاصة بالحوادث وتحليل تلك البيانات وإعطاء الأسباب المتسببة بالحادث لأخذ القرار اللازم لتلافي الحوادث بالمستقبل.