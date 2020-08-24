مباحث رفح تضبط لصوصًا سطَوا على 4 مدارس

رفح- الرأي

ضبطت المباحث العامة، قسم مباحث تل السلطان في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، لصوصًا سطوا على أربع مدارس للأونروا في المحافظة.

و ذكر قسم مباحث تل السلطان في محافظة رفح، أنه استقبل عدة شكاوى رسمية، مفادها تعرض "4" مدارس للأونروا للسطو والسرقة بمنطقة الحي السعودي غرب حي تل السلطان بالمحافظة.

وأوضح القسم أن قيمة المسروقات من تلك المدارس بلغت حوالي 10 آلاف شيكل، شملت أجهزة لابتوب، وراوترات ومحابر للطباعة، وأجهزة كهربائية وقرطاسية وأدوات رياضية.

وأضاف:" وبمتابعة هذه الشكاوى ومراقبة الكاميرات واسترجاعها في المنطقة، تم الاشتباه بعدة أشخاص وهم" م، ب" 18 عامًا و "س، ي" 18 عامًا.

وأفاد أنه تم إحضار المشتبه بهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة الموجودة لدى المباحث، أقروا بعمليات السرقة على مدارس الأونروا وبيع المسروقات.

وعلى ضوء ذلك أوضح القسم أنه تم ضبط وتحريز بعض المسروقات، وتدوين أقوال المذكورين واحالتهم لمفتش الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.