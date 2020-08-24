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"إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 52 موقوفًا

24 آب / أغسطس 2020 11:23

"إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 52 موقوفًا

غزة- الرأي

استضاف مركز إصلاح وتأهيل الشمال "أبو عبيدة" صباح أمس الأحد، عددًا من المحاكمات السريعة لـ 52 موقوفًا جنائيًا، بالتعاون مع محكمة بداية شمال غزة في قاعات المركز.

وأوضح مدير مركز إصلاح الشمال المقدم محمد أبو اللبن، أن المحاكمات السريعة تأتي في إطار التخفيف عن الموقوفين، وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة.

ونوه أبو اللبن إلى وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل لعقد المزيد من المحاكم السريعة للموقوفين داخل المركز.

وأشار إلى أن هدف استضافت هيئة المحكمة والمحامين وإجراء المحاكمات السريعة داخل المركز، تأتي من باب التعجيل في إنهاء ملفات الموقوفين القانونية، إلى جانب الحفاظ على سلامتهم، والتخفيف عنهم.

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