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تخطيط وتطوير الشرطة تفتتح دورة بعنوان "حقوق الطفل والمعايير الدولية"

24 آب / أغسطس 2020 11:43

تخطيط وتطوير الشرطة تفتتح دورة بعنوان "حقوق الطفل والمعايير الدولية"
تخطيط وتطوير الشرطة تفتتح دورة بعنوان

غزة- الرأي

افتتح قسم التدريب التخصصي بوحدة التخطيط والتطوير في الشرطة الفلسطينية، دورةً تدريبية بعنوان "حقوق الطفل الفلسطيني والمعايير الدولية" وذلك ضمن مشروع "تعزيز حماية واحترام حقوق الطفل ممن هم على خلاف مع القانون في قطاع غزة", والتي نُظمت بالتعاون مع جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل.

وشارك في الدورة 50 ضابطاً ممثلين عن محافظات إدارات الشرطة والتي شملت "قسم الأسرة والطفولة بوحدة العلاقات العامة والإعلام، والمباحث العامة، وشرطة المحافظات والشرطة النسائية".

وأوضح المقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب التخصصي بوحدة التخطيط والتطوير أن الدورة تهدف إلى تعزير وتطوير الكادر الشرطي, العاملين في إدارات ومحافظات الشرطة, نحو آليات التعامل مع الأطفال الذين هم على خلاف مع القانون، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول المعايير الدولية لاحتجاز الأطفال، وآلية تحويلهم إلى مؤسسات الرعاية الخاصة بهم "كمؤسسة الربيع" بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم .

يشار إلى أن قسم التدريب التخصصي بوحدة التخطيط والتطوير بجهاز الشرطة الفلسطينية ينظم العديد من البرامج و الدورات التدريبية المتخصصة لتعزيز وتطوير الكادر الشرطي .

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