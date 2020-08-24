وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تختتم دورة تدريبية حول "العودة الآمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة "تل الزعتر" الثانوية للبنات تنظم وقفة ضد التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الشؤون المالية تفتتح دورة في مجال تقييم تكلفة الخدمات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش حقوق العمل في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تخطيط وتطوير الشرطة تفتتح دورة بعنوان "حقوق الطفل والمعايير الدولية" وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 52 موقوفًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تضبط لصوصًا سطَوا على 4 مدارس
أخبار » الأخبار الحكومية

القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

24 آب / أغسطس 2020 11:47

القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

بحثت هيئة القضاء العسكري سُبل التعاون المشترك مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد من المركز برئاسة أ. أحلام الأقرع نائب مدير الوحدة القانونية وعدد من المحامين في وحدة حقوق الإنسان لمقر الهيئة غرب غزة، حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة العميد حقوقي د.أمين نوفل وعدد من الضباط.

ورحب العميد نوفل بالوفد الزائر، مشيراً إلى أهمية الزيارة في تطوير وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وفتح آفاق جديدة لأوجه التعاون المشترك بينهما.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء بنود قانون القضاء العسكري المُعدل، كما تطرق اللقاء إلى عدة قضايا واختصاص القضاء العسكري بها.

من جهتها، ثمنت الأقرع الجهود المبذولة من قبل هيئة القضاء العسكري في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مؤكدةً على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الهيئة والمركز.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟