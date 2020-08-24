القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

بحثت هيئة القضاء العسكري سُبل التعاون المشترك مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد من المركز برئاسة أ. أحلام الأقرع نائب مدير الوحدة القانونية وعدد من المحامين في وحدة حقوق الإنسان لمقر الهيئة غرب غزة، حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة العميد حقوقي د.أمين نوفل وعدد من الضباط.

ورحب العميد نوفل بالوفد الزائر، مشيراً إلى أهمية الزيارة في تطوير وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وفتح آفاق جديدة لأوجه التعاون المشترك بينهما.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء بنود قانون القضاء العسكري المُعدل، كما تطرق اللقاء إلى عدة قضايا واختصاص القضاء العسكري بها.

من جهتها، ثمنت الأقرع الجهود المبذولة من قبل هيئة القضاء العسكري في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مؤكدةً على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الهيئة والمركز.