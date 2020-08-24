الصحة: الشؤون المالية تفتتح دورة في مجال تقييم تكلفة الخدمات الصحية

غزة- الرأي

قامت الإدارة العامة للشؤون المالية، بافتتاح دورة نوعية في المجال المالي بعنوان "تقييم تكلفة الخدمة الصحية"، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسراء، والتي تستهدف مدراء الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبين واصحاب الاختصاص، وذلك قاعة المحاضرات بمستشفى النصر للأطفال.

وأكد أ. حسام الدحدوح، المدير العام للشؤون المالية، أن هذه الدورة هي خطوة على طريق تجويد الأداء المالي، وتوفير رؤية مالية واضحة ودقيقة للإدارة العليا في الوزارة، ومساعدتها على اتخاذ قرارات ذات فاعلية عالية، وشكر جامعة الإسراء على استجابتها واستعدادها للتعاون، وأمل أن تكون هذه بداية شراكة وتعاون دائمين.

من جانبه أثنى د. أحمد الحساينة، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الإسراء، على حرص وزارة الصحة على تطوير كوادرها، وأبدى اهتمام جامعة الإسراء بالتعاون البناء مع الوزارة ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال.

ويقدم محاضرات الدورة كل من د. محمد أبو يوسف رئيس قسم المحاسبة في جامعة الإسراء، وأستاذ دكتور فتحي السوافيري أستاذ المحاسبة والمراجعة في القسم والخبير في مجال تقييم تكلفة الخدمات.

يذكر انه ستناقش الدورة واقع المحاسبة الحكومية في فلسطين مقارنة بالإطار الدولي وتطورات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالإضافة لمحاسبة التكاليف الغير مباشرة، والأساليب الحديثة ومدخل محاسبة التكاليف المبنية على الأنشطة ومدخل محاسبة تكاليف الأنشطة المرتبطة بالوقت كتأصيل نظري ومناقشة وضع مقترحات تطبيقية على وزارة الصحة.