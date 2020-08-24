مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي

غزة- الرأي

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء الطبي، برئاسة د. ماهر أبو الخير أخصائي جراحة المخ والأعصاب، من إجراء عمليتين جراحيتين لمريض عشريني خلال أسبوع واحد.

حيث أوضح د. أبو الخير أن المريض كان يعاني من صداع شديد ودوخة وقيء مستمر مع عدم اتزان، وقد حضر لقسم جراحة المخ والأعصاب في حالة صحية صعبة وبوضع شبة غيبوبة ومن خلال طلب إجراء عمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم كبير في الجهة اليمني للمخيخ ضاغط على جزع الدماغ ومسبب لاستقساء دماغي ثانوي، وعلى إثر ذلك أدخل المريض لقسم العمليات بشكل طارئ لتركيب صمام من حجرات الدماغ إلى البطن ، وبعد أربعة أيام من إجراء العملية خضع المريض لعملية استئصال الورم بطريقة متقدمة دون حدوث أي مضاعفات ، رغم نقص الإمكانيات والموارد.

وقدم المريض وذويه كلمات الشكر والعرفان لإدارة مجمع الشفاء الطبي برئاسة مدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية ولجميع العاملين وعلى رأسهم د. ماهر أبو الخير أخصائي جراحة المخ والأعصاب لما بذلوه من جهود كبيرة في شفاء ابنهم المريض، مشيدين بالمهارات العلمية والعملية العالية التي يتمتع بها الطاقم الطبي.