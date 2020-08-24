وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تختتم دورة تدريبية حول "العودة الآمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة "تل الزعتر" الثانوية للبنات تنظم وقفة ضد التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الشؤون المالية تفتتح دورة في مجال تقييم تكلفة الخدمات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش حقوق العمل في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تخطيط وتطوير الشرطة تفتتح دورة بعنوان "حقوق الطفل والمعايير الدولية" وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 52 موقوفًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تضبط لصوصًا سطَوا على 4 مدارس
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي

24 آب / أغسطس 2020 12:12

مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي
مجمع الشفاء الطبي يجري عملية دقيقة لمريض يعاني من ورم دماغي

غزة- الرأي

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء الطبي،  برئاسة د. ماهر أبو الخير أخصائي جراحة المخ والأعصاب، من إجراء عمليتين جراحيتين لمريض عشريني خلال أسبوع واحد.

حيث أوضح  د. أبو الخير أن المريض كان يعاني من صداع شديد ودوخة وقيء مستمر مع عدم اتزان، وقد حضر لقسم جراحة المخ والأعصاب في حالة صحية صعبة وبوضع شبة غيبوبة ومن خلال طلب إجراء عمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم كبير في الجهة اليمني للمخيخ ضاغط على جزع الدماغ ومسبب لاستقساء دماغي ثانوي، وعلى إثر ذلك أدخل المريض لقسم العمليات بشكل طارئ لتركيب صمام من حجرات الدماغ إلى البطن ، وبعد أربعة أيام من إجراء العملية خضع المريض لعملية استئصال الورم بطريقة متقدمة دون حدوث أي مضاعفات ، رغم نقص الإمكانيات والموارد.

وقدم المريض وذويه كلمات الشكر والعرفان لإدارة مجمع الشفاء الطبي برئاسة مدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية ولجميع العاملين وعلى رأسهم د. ماهر أبو الخير أخصائي جراحة المخ والأعصاب لما بذلوه من جهود كبيرة في شفاء ابنهم المريض، مشيدين بالمهارات العلمية والعملية العالية التي يتمتع بها الطاقم الطبي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟