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"الكيالي" يعزز تعاونه المشترك مع قيادة الشرطة الفلسطينية

24 آب / أغسطس 2020 12:27

الكيالي يعزز تعاونه المشترك مع قيادة الشرطة الفلسطينية
الكيالي يعزز تعاونه المشترك مع قيادة الشرطة الفلسطينية

غزة- الرأي

استقبل أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، أمس الأحد، وفداً من قيادة الشرطة الفلسطينية، يتقدمه اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة.
وضم الوفد الضيف، العميد إيهاب مهنا مساعد مدير عام الشرطة، والعميد مهدي الشوبكي مدير التنظيم والإدارة، والعقيد رائد العامودي مدير ديوان المظالم، والعقيد نرمين عدوان مدير الشرطة النسائية، والنقيب هاشم الداهوك والنقيب محمد دحلان.
وأثنى أ. الكيالي على جهود الشرطة الفلسطينية ودورها الفاعل في خدمة المواطنين، مؤكداً استعداد الديوان التام لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين عبر مختلف المجالات الإدارية والقانونية وقطاع التدريب.
من ناحيته، أشاد اللواء صلاح  بدور ديوان الموظفين العام الفاعل في تطوير الكادر البشري ومنح مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية فرصة الإستفادة المثلى عبر هذا الجانب، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يعود بالنفع على الديوان وأجهزة الشرطة على حد سواء.
جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص على استقبال الوفود من مختلف المؤسسات الأهلية والحكومية، بهدف تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لمختلف المواطنين.

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