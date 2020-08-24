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استئصال ورم يزن 7 كغم لخمسيني في مجمع الشفاء الطبي

24 آب / أغسطس 2020 12:31

استئصال ورم يزن 7 كغم لخمسيني في مجمع الشفاء الطبي
استئصال ورم يزن 7 كغم لخمسيني في مجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي بجراحة الصدر في مجمع الشفاء الطبي برئاسة د. رائد العريني رئيس قسم جراحة الصدر، من استئصال ورم بحجم (60*48سم) أي بوزن 7 كغم لمريض خمسيني كان يعانى على مدار العام و النصف من ضيق في التنفس و اختناق أثناء النوم، وكان قد حول للعلاج بالخارج دون جدوى.

وأوضح د.العرينى أن هذا العملية  من العمليات التي تحتاج الى احترافية كبيرة في العمل نظرا لكبر حجم الورم الذى يحد من رؤية حدود الورم واتصالاته ببقة أعضاء الصدر من الرئتين والصدر.

وأضاف " إن المريض تم تشخيصه بوجود ورم مجهول في الصدر، وقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة الحالة واجراء صور مقطعية للصدر الى جانب صورة الرنين المغناطيسي لتحديد معالم الورم ومنبته وامتداده، ومن ثم أخذ عينة منه".

ونوه إلى أنه  تقرر اجراء العملية بعد متابعة الفريق الطبي المتمثل باستشاري جراحة الصدرية د.صابر الصرفندي و رئيس قسم التخدير د. هشام الزيناتى ود.جهاد الجعيدى رئيس قسم العناية المركزة ، والتي امتدت للأربع ساعات ،لافتا الى أنها أجريت بحذر شديد نظرا لأن الورم كان مغذى بأوردة وشرايين من داخل تجويف الصدر ومن الشريان الأورطي بالتحديد.

 

وأكد د. العريني أن الفريق أجرى العملية بنجاح كبير وقد مكث المريض بالعناية المركزة 48 ساعة ثم بدأ يتلقى الرعاية العلاجية والصحية الى أن تماثل للشفاء واختفت جميع الأعراض التي كان يعانيها في السابق.

وأشار د. العريني أن قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء يجرى شهريا بمتوسط 12 عملية كبرى ذات مهارة، الى جانب اجراء العمليات الصغرى والمتوسطة التي تصل الى 40 عملية شهريا، عدا عن الحالات التي يتم الكشف عنها في العيادة الخارجية بمعدل 120 مريض شهريا.

 

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