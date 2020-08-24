التنمية البشرية في الصحة تفتتح دورة مكافحة العدوى

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة الثانية في مكافحة العدوى لمقدمي الخدمات الصحية بمستشفيات الولادة.

ورحب أ. مؤزر الحنجوري ممثلا عن قسم متابعة التدريب بالحضور من المدربين، موضحا أن هذه الدورة الثانية تأتي ضمن مشروع استراتيجي لوزارة الصحة لتغطية جميع العاملين في خدمات الولادة بالمستشفيات وتدريبهم على طرق مكافحة العدوى في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا.

وأوضح ان البرنامج التدريبي عبارة عن ثلاثة ايام تدريبية تشمل طرق مكافحة العدوى والسياسات الخاصة بمكافحة العدوى المتبعة داخل أقسام الولادة إضافة إلى بروتوكولات العلاج في أقسام الولادة، ويُختتم البرنامج بتدريب عملي داخل اقسام الولادة لتطبيق ما تم اكتسابه خلال التدريب النظري.