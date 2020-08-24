"الإرشاد التربوي" في تعليم الشمال يناقش المواضيع الإرشادية

غزة- الرأي

عقد قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة في مديرية شمال غزة، اجتماعاً خاصا بالمرشدين التربويين في المدارس، لمناقشة جملة من القضايا الخاصة بالعمل من بينها الخطة الإرشادية السنوية للعام الدراسي 2020/2021.

وترأس الاجتماع الذي عُقد في قاعة الانتفاضة، مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، والعاملين في القسم.

وفي كلمته، رحّب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمنا جهودهم في خدمة العملية التربوية والتعليمية، مؤكداً على أهمية دور المرشدين التربويين في الأخذ بيد الطلبة نحو بر الأمان نفسياً، واجتماعياً، وسلوكياً، وتربوياً.

وشدد أ. حرز الله على أن تعقيدات الحياة في ظل التطور التكنولوجي، صرفت انتباه أولياء الأمور كثيرا عن متابعة أبنائهم، ما تركهم فريسة سهلة لإفرازات التكنولوجيا وما فيها من مواقع تواصل اجتماعية وغيرها من الصفحات التي تهدد نسيج الأسرة، وتنذر بضياعها إن لم يُحسن الاستفادة منها بالشكل المثالي الذي يراعي الضوابط والمعايير المجتمعية والدينية السليمة.

وأضاف، وبناء على ما سبق، يقع على عاتق المرشد التربوي مسؤولية مضاعفة لحماية الطلبة وتحصينهم من الظواهر الفكرية والسلوكية التي تهدد مستقبلهم وحاضرهم.

وأشار مدير التربية والتعليم إلى ضرورة العمل على توجيه الطلبة نحو الاستثمار الأمثل للوقت، وتدريبهم على مهارات القراءة والدراسة الجيدة، ما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم الدراسي.

من جانبه، أشاد أ. شهاب، بدور المرشدين التربويين، والأنشطة المميزة التي ينفذونها في الميدان، لافتاً إلى أن العملية الإرشادية تكون أكثر أهمية وحساسية في المراحل التعليمية العليا والثانوية، نظراً لخصوصية هاتين المرحلتين النفسية والسلوكية.

وأشار أ. شهاب إلى أهمية متابعة الحالات المرضية، ودراسة احتياجاتها وخلفياتها.

بدورها، ناقشت أ. العطل مع المجتمعين جملة من المحاور المتعلقة بسير العمل، من بينها، الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، وآليات تنفيذ نشاطات العودة الآمنة للمدارس، والعمل داخل غرف الإرشاد باللعب، والوحدة الإرشادية المركزية وتحويل الحالات، وآليات تشكيل اللجان العنقودية، وإعداد الأدلة الإرشادية.

كما تطرقت أ. العطل إلى خطة الإرشاد السنوية، ومهام المرشدين ضمن مشروع (المال مقابل العمل)، ونماذج الإرشاد والتقارير الفصلية والسنوية، إلى جانب حالات الدمج، والكتب المكبّرة وغيرها من القضايا.

وشهد الاجتماع العديد من المداخلات والاستفسارات التي أضفت عليه مزيداً من الحيوية والفاعلية.