مستشفى الرنتيسي تعقد محاضرة علمية بعنوان "التشوهات الخلقية في الكلى"

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العلمية في مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال محاضرة عن التشوهات الخلقية في الكلى.

وألقى المحاضرة رئيس قسم الأشعة د. محمود الحلاق، واستعرض خلالها عدداً من الحالات المصابة بتشوهات خلقية في الكلى وحوض الكلى والحالب.

وتطرق د. الحلاق للتعريف بطبيعة التشوهات التي تصيب الكلى موضحا العديد من الأنواع التي تحدث من التشوهات سواء في كلية واحدة أو في الكليتين معا وأشكال أخرى للتشوهات.

ونوه د. محمود إلى أسباب التشوهات التي تحدث بالكلى والتي تكون غالبا أسباب وراثية وأسباب أخرى نتيجة تشوهات في مرحلة تكوين الجنين وكذلك الالتهابات الحادة التي تصيب الكلى.

وأوضح د. الحلاق طرق التشخيص لتلك الحالات من خلال التصوير بأنواع الأشعة المختلفة من الأشعة العادية والأشعة المقطعية C.T والرنين المغناطيسي MRI وصورة التلفزيونuls ، مشيرا ان العلاج يتم بالعلاج الدوائي والمتابعة مع الطبيب المختص مبينا أن بعض الحالات يحتاج علاجها للتدخل الجراحي.