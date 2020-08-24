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صلح خانيونس تناقش آلية تجويد العمل القضائي مع النيابة العامة

24 آب / أغسطس 2020 01:07

صلح خانيونس تناقش آلية تجويد العمل القضائي مع النيابة العامة
صلح خانيونس تناقش آلية تجويد العمل القضائي مع النيابة العامة

غزة- الرأي

التقى المستشار أحمد المطوق رئيس محكمة صلح خانيونس وعدد من قضاة المحكمة،  وفداً من النيابة العامة ممثلاً بكرم حسنين رئيس نيابة خانيونس الجزئية.

ويأتي ذلك، في إطار تجويد العمل القضائي والتنسيق المستمر بين المجلس الأعلى للقضاء ومكونات السلطة القضائية، وبناء على تعليمات رئيس المجلس بضرورة عقد اجتماعات شهرية بالخصوص.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالمحاكمات السريعة والملفات القديمة والإشكاليات الخاصة بقانون الصلح الجزائي وتنفيذ الأحكام.
وتم الاتفاق على عدة أمور من بينها ضرورة سرعة الفصل في القضايا الجزائية دون الإخلال بحق الدفاع وبما يضمن الوصول للعدالة الناجزة.
وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على أهمية استمرار عقد اللقاءات الدورية والتعاون المستمر.

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