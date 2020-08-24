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تعليم الشمال يستقبل وفوداً من الشرطة وحركة الأحرار وروضة المصباح

24 آب / أغسطس 2020 01:15

تعليم الشمال يستقبل وفوداً من شرطة بيت لاهيا وحركة الأحرار وروضة المصباح
تعليم الشمال يستقبل وفوداً من شرطة بيت لاهيا وحركة الأحرار وروضة المصباح

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. أشرف حرز الله، وفوداً من شرطة بيت لاهيا، وحركة الأحرار الفلسطينية، وروضة المصباح النموذجية، وذلك للتباحث في بعض القضايا المشتركة التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

فقد استقبل أ. حرز الله، برفقة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام أ. تحرير المصري، وفداً من مركز شرطة بيت لاهيا بقيادة مدير المركز الرائد فراس إبراهيم عليان.

كما استقبل أ. حرز الله، وفداً من حركة الأحرار الفلسطينية، بقيادة أ. خالد ريحان، ووفداً آخر من روضة المصباح النموذجية برئاسة مالك الروضة أ. عبد الكريم عويضة، وذلك بحضور أ. شهاب، ورئيس قسم التعليم العام أ. تحرير المصري، ومشرفة رياض الأطفال أ. نادية النميلات.

ورحب أ. حرز الله بالوفود، مستعرضاً أمامهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وسبل مواجهتها.

و تطرق إلى الخطوات العملية التي قامت بها المديرية والمدارس الوقائية للحيلولة دون انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في أوساط الطلبة.

بدورها، أشادت الوفود بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الشمال في الميدان التربوي؛ لبناء جيلٍ واعٍ، ومتعلم، وقادر، على مواجهة التحديات، والمساهمة في بناء الوطن وخدمة أبنائه.

كما هنأت الوفود أ. حرز الله، بمنصبه الجديد مديرا لمديرية شمال غزة، متمنية له السداد والتوفيق في أداء مهامه بما يخدم أبناء شعبنا.

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