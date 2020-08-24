مباحث الوسطى تنظم طابور أركان

غزة- الرأي

نظمت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى صباح اليوم الاثنين، طابور أركان لضباطها في مبنى المحافظة، وذلك بناء على تعليمات مدير المباحث العامة العقيد نهاد الجعبري.

وأكد نائب مدير مباحث المحافظة الوسطى الرائد سعيد أبوسويرح، خلال كلمة له أثناء الطابور على كافة ضباط وأفراد المباحث في المنطقة الوسطى بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة الإجراءات القانونية السليمة في القضايا والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

وتخلل طابور الأركان، كلمة لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي ألقاها الأستاذ أبو خالد القرعان، حيث أكد على ضرورة الصبر والثبات واحتساب الأجر من الله خلال تنفيذ المهام الشرطية.