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نظمت 121 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق

الاقتصاد: 40 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومنتجات منتهية الصلاحية

24 آب / أغسطس 2020 01:57

الاقتصاد تنظم 121 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق
الاقتصاد تنظم 121 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني 121 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق في محافظتا قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن طواقم حماية المستهلك حررت 40 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومنتجات منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية .

وأعلنت  أن الطواقم أتلفت عصائر ومعجون أسنان وطحين فاسد وملح طعام ولحوم ظهر عليها الفساد.

وأضافت، أن الطواقم تمكنت من ضبط 60 دجاجة صغيرة مريضة خلال جولاتها على محال بيع الدواجن وسحب عينات من منتجات للفحص المخبري .

فيما صادرت الطواقم أجهزة تعبئة غاز وموازين، لخطورتها على حياة المواطنين.

وسجلت الطواقم محاضر استدعاء لعدد من التجار وتعهدات لهم من أجل إكمال باقي الإجراءات في الوزارة.

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