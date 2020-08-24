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مستشفى شهداء الأقصى ينقذ حياة مسنة مصابة بنزيف الدماغ

24 آب / أغسطس 2020 02:03

مستشفى شهداء الأقصى ينقذ حياة مسنة مصابة بنزيف الدماغ
مستشفى شهداء الأقصى ينقذ حياة مسنة مصابة بنزيف الدماغ

الوسطى- الرأي

تمكن الفريق الطبي في مستشفى شهداء الأقصى من انقاذ حياة مسنة (70) عاما لإصابتها بنزيف في الدماغ إثر سقوطها وتعرضها لإصابة بالراس مما سبب اصابتها بصداع، وقيء، ودوار، وعدم اتزان، وهزال مع ضعف عام، وعدم القدرة على المشي.

 من جهته، أوضح أخصائي المخ والاعصاب د. هشام أبو هدّة أنه تعامل مع المريضة بسرعة حين وصولها حيث تم عمل صورة مقطعية للدماغ، وتبين خلالها وجود تجمع دموي ونزيف بالدماغ مما اضطر لإدخال المريضة غرفة العمليات بشكل عاجل لإجراء عمليه جراحية عاجلة لها، تم خلالها تفريغ التجمع الدموي الذي تسبب بوجود ضغط على الدماغ.

وأضاف "تم ادخال المريضة للعناية المركزة للمتابعة والعلاج، موضحا ان المريضة بدأت بالتعافي تدريجيا".

 ولفت د. أبو هدّة أن هذه العمليات تعتبر بالعاجلة والدقيقة وانقاذ حياة ولاتزال الطواقم العاملة في المستشفى تبذل الجهود لخدمة المرضى.

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