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مركز شرطة رفح يُنهي خلافات مالية بقية "14000"شيكل

24 آب / أغسطس 2020 02:05

مركز شرطة رفح يُنهي خلافات مالية بقية "14000"شيكل
مركز شرطة رفح يُنهي خلافات مالية بقية

رفح- الرأي

أنهى مكتب التحقيق في شرطة محافظة رفح خلافات مالية بقية "14000"شيكل بين عدة مواطنين داخل المحافظة.

وقال النقيب علاء المسلمي من لجنة حل النزاعات في مكتب التحقيق " أنه تلقى أربعة شكاوى من عدة مواطنين مضمونها بأن لهم مبالغ مالية في ذمم آخرين ".

وبين المسلمي أن المواطن "أ،ج" تقدم بشكوى ضد المواطن "م،أ" مفادها أن له مبلغ "3000" شيكل في ذمة الأخير وهو المتبقي من مبلغ بيع سيارة ،وأن "أ،ع" تقدم بشكوى ضد "ز،أ" مضمونها أن له "5000"شيكل في ذمة الأخير إثر معاملة تجارية بينهما.

وأوضح أن الشكوى الثالثة تقدم بها المدعو "أ،ع" ومفادها وجود مبلغ "4000" شيكل في ذمة "م،أ" كدين شرعي ،وأن الشكوى الأخيرة كانت من المواطن "ا،س" ومفادها أن له مبلع "2000"شيكل ثمن بضاعة في ذمة المشكو ضده "أ،ع".

وقال المسلمي أنه قام بجمع أطراف كل واقعة بشكل منفصل من أجل الوصول لحل الخلاف بين أطرافه ،مؤكدا أنه بعد جهود حثيثة تم التوصل لحلول مقبولة لأطراف الوقائع المذكورة أعلاه.

وأكدأن الإتفاق تم على أن يقوم المشكو ضدهم بدفع كامل المبالغ المستحقة في ذممهم عبر أقساط شهرية ،غير أن الخلاف بين المدعو "أ،س والمدعو "أ،ع " تم إنهاءه بشكل نهائي بدفع الأخير كامل المبلغ المستحق في ذمته .

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