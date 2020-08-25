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الأوقاف: الالتزام بالقرارات الوقائية من الضرورات الشرعية

25 آب / أغسطس 2020 12:46

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الالتزام بالقرارات الوقائية الصادرة عن جهات الاختصاص يعتبر من الضرورات الشرعية الواجبة.

وشددت على ضرورة التزام الإجراءات الحكومية المتعلقة بحظر التجوال وعدم الخروج للمساجد والأسواق وغيرها إلى حين صدور موقف جديد. موضحةً أن العذر الشرعي قائم لأداء الصلوات المفروضة في البيوت.

وقالت الأوقاف في تصريح أصدره مساء اليوم الثلاثاء: "إن المحافظة على النفس البشرية واجبٌ شرعيٌ لا يجوز التفريط فيه أو التقصير، ولذلك بُذلت جهود كثيرة في الفترة السابقة للتوعية من مخاطر التهاون في الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا قبل اكتشافه داخل القطاع".


وتابعت: "إننا اليوم أمام مرحلة جديدة بعد اكتشاف حالات مصابة داخل قطاع غزة، تستوجب التعامل الجدي مع التعليمات الصحية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وعدم المصافحة؛ لأن التقصير في الإجراءات يمكن أن يزيد من انتشار الفايروس".
منوهةً إلى أن المقصر الذي يتسبب في انتقال العدوى آثم شرعًا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية في الاطمئنان لقدر الله، والأخذ بالأسباب، والتثبت قبل نشر الأخبار، وعدم تناقل الإشاعات، والتعاون في توفير الاحتياجات الأساسية من غير هلع ولا جزع ولا احتكار ولا استغلال.

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