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وزارة السياحة والاثار تعاين أحد الأماكن المشتبه بكونها أثرية

25 آب / أغسطس 2020 07:36

وزارة السياحة والاثار تعاين أحد الأماكن المشتبه بكونها أثرية
وزارة السياحة والاثار تعاين أحد الأماكن المشتبه بكونها أثرية

غزة- الرأي

 قالت وزارة السياحة والآثار، إنه وبعد تبليغ من أحد المواطنين بوجود حفيات بمنطقة يعتقد أنها أثرية في "تلة اقليبو" شمال قطاع غزة توجه فريق من المختصين بوزارة السياحة والاثار الى المكان للمعاينة والتعرف على طبيعة المكان .

 وأضافت وزارة السياحة أمس الاثنين، أنه وبعد المعاينة المباشرة تبين ان الموقع هو عبارة عن مقلع للرمال (الكركار)، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أي آثار في الموقع.

وأكدت الوزارة أنها ومن باب المسئولية تقوم  بمتابعة أي اتصال من المواطنين او مباحث السياحة حول وجود لقى أثرية او أماكن يعتقد أنها اثرية وتقوم طواقم الوزارة بزيارة المكان مباشره وكتابة تقرير فني .

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