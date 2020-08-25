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وزاره الزراعة تتلف 211 طن من علف (الخلطة)

25 آب / أغسطس 2020 07:39

وزاره الزراعة تتلف 211 طن من علف (الخلطة)
وزاره الزراعة تتلف 211 طن من علف (الخلطة)

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم الفنية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مباحث التموين (211 طن) من علف ما يسمى (الخلطة أو المرجع) .
وأفادت الزراعة في بيان لها أمس الاثنين، أن عملية الاتلاف جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات، حيث تبين بعد الفحص الظاهري و التحليل المخبري، بأنها أعلاف غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وممنوع إدخالها لقطاع غزة، وقد جرى اعادة تصنيعها و استيرادها على أنها اعلاف محببة عادية.
وأوضحت الوزارة، أن الفحوصات المخبرية أثبتت أن التركيب الكيميائي في بعض مكونات هذه الاعلاف مثل عنصر (البوتاسيوم) كان أكثر سبعة أضعاف الحد الأعلى المسموح به، مما يتسبب في تسمم أو مشاكل صحية خطيرة للحيوانات، بالاضافه إلى أن باقي المكونات أعلى أو أقل من الحد المسموح به حسب المواصفات الفلسطينية.
وفي الإطار، جددت وزارة الزراعة دعوتها لمستوردي ومصنعي الأعلاف، الالتزام بالمواصفات و المقاييس الفلسطينية المعتمدة للاعلاف المصنعة أو المستوردة من الخارج .
وحذرت الوزارة، أنها سوف تطبق القانون بكل صرامة وحزم بحق المخالفين، داعية جميع مربي الدواجن والحيوانات الأخرى إلى الابلاغ عن أي اعلاف يشتبه بأنها غير سليمة او مغشوشة ليتسنى للوزارة فحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

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