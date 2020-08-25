الزراعة تنفذ جولات على أصحاب المشاتل ومزارعين الخضار

نفذت مديرية زراعة غزة، جولة ميدانية على أصحاب المشاتل، وذلك لمراقبة عمليات الزراعة داخل هذه المشاتل.

وتأتي أهمية هذه الجولات، لمعرفة الأصناف التي يتم زراعتها، والتعرف على كمية المحاصيل التي ممكن أن تزرع في المحافظة.

وتهدف الوزارة إلى المحافظة على جودة الأشتال، وذلك تطبيقا لسياستها للنهوض بالقطاع الزراعي لعام 2020.

من جهة أخرى، نظم قسم الخضار في مديرية غزة، جولة إرشادية على مزارعين الخضار في منطقة حي الزيتون بالمدينة، وذلك لتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين وتوعيتهم خلال الموسم الحالي، وصولاً إلى إنتاج عالي الجودة.