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قيادة الشرطة تشارك في احتفالات تخريج طلبة الجامعة الإسلامية

25 آب / أغسطس 2020 09:17

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غزة-الرأي

شارك اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية مساء  امس في حفل تخريج طلبة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

وتفقد اللواء صلاح برفقة مساعده العميد إيهاب مهنا، ومدير إدارة التنظيم والإدارة العميد مهدي الشوبكي ومدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات العقيد علي قنديل قوات الشرطة المشاركة في تأمين الإحتفال.

وشارك في تأمين الاحتفالات على أرض الجامعة الإسلامية شرطة المرور والنجدة التي نظمت حركة المرور في الشوارع المؤدية إلى مربع الجامعة الاسلامية، بالإضافة إلى تخصيصها مكان لإصطفاف المركبات منعاً للازدحام على الشارع الرئيسي.

بدورها، شاركت شرطة أمن الجامعات وشرطة الحراسات وأمن المؤسسات في تأمين مرافق الجامعة من الداخل.

وفي ذات السياق نفذّت الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات منذ ساعات الصباح الأولى جولةً ميدانية شملت مسح مرافق الجامعة والأماكن المحيطة بها للتأكد من عدم وجود أجسام مشبوهة.

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