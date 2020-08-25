وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الشرطة تشارك في احتفالات تخريج طلبة الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال 3 شبان من طولكرم واختطاف آخر من جنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات على أصحاب المشاتل ومزارعين الخضار وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولات رقابية على الفقاسات ومزارع الدواجن بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية البستنه الشجرية بالزراعة تقوم بجولة إرشادية لمزارعي الزيتون بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية صور: الاحتلال يهدم منزلا مقدسيا في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية سرايا القدس تعلن استشهاد 4 من عناصرها في الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

السراج يشارك فى امسية شعرية بعنوان " أقمار في سماء الوطن "

25 آب / أغسطس 2020 09:24

1
1

غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج في أمسية شعرية بعنوان " أقمار في سماء الوطن " والتي أقامتها مكتبة ديانا تماري صباغ التابعة للبلدية بالتعاون مع إتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وملتقى شواطيء الأدب في قاعة المكتبة بمركز رشاد الشوا الثقافي.
وحضر الأمسية، عضوا المجلس البلدي د.جميل طرزي ومروان الغول، والأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب عبدالله تايه، ومدير عام الشؤون الثقافية في البلدية م. عماد صيام، والشعراء والشاعرات أمل أبو عاصي، وهند جودة، وعبدالهادي أبو قادود، وسليمان الحرازين، وجواد العقاد، وسارة مقداد، وفايق أبو شاويش، ولفيف من المثقفين و المهتمين.
وأكد د. السراج أن بلدية غزة تفتح أبوابها ومراكزها للمبدعين والمثقفين وللشعراء لدعم الحركة الثقافية في المدينة وتعزيز حالة الوعي المجتمعي .
وتخلل الأمسية إلقاء كلمات وقصائد شعرية لعدد من المشاركين في الأمسية .
وفي ختام الأمسية  كرم رئيس البلدية المشاركين تقديراً لدورهم في إثراء الحياة الثقافية في المدينة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟