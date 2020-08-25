السراج يشارك فى امسية شعرية بعنوان " أقمار في سماء الوطن "

غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج في أمسية شعرية بعنوان " أقمار في سماء الوطن " والتي أقامتها مكتبة ديانا تماري صباغ التابعة للبلدية بالتعاون مع إتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وملتقى شواطيء الأدب في قاعة المكتبة بمركز رشاد الشوا الثقافي.

وحضر الأمسية، عضوا المجلس البلدي د.جميل طرزي ومروان الغول، والأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب عبدالله تايه، ومدير عام الشؤون الثقافية في البلدية م. عماد صيام، والشعراء والشاعرات أمل أبو عاصي، وهند جودة، وعبدالهادي أبو قادود، وسليمان الحرازين، وجواد العقاد، وسارة مقداد، وفايق أبو شاويش، ولفيف من المثقفين و المهتمين.

وأكد د. السراج أن بلدية غزة تفتح أبوابها ومراكزها للمبدعين والمثقفين وللشعراء لدعم الحركة الثقافية في المدينة وتعزيز حالة الوعي المجتمعي .

وتخلل الأمسية إلقاء كلمات وقصائد شعرية لعدد من المشاركين في الأمسية .

وفي ختام الأمسية كرم رئيس البلدية المشاركين تقديراً لدورهم في إثراء الحياة الثقافية في المدينة .