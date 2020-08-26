ميسي يهز شباك خيتافى بأجمل هدف فى مسيرته مع برشلونة

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماؤهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، العديد من الأهداف الرائعة التي لا تنسى في مسيرته الأسطورية بقميص الفريق الكتالونى الحافلة بالألقاب والإنجازات.

ويعد هدف ميسي ضد خيتافى واحدا من أجمل الأهداف في مشواره داخل المستطيل الأخضر، والذى يصنف ضمن أفضل الأهداف فى تاريخ كرة القدم.

ونجح ميسى فى هز شباك خيتافى بهدف أسطورى أصبح محفورا فى ذاكرة جماهير الساحرة المستديرة بمختلف أنحاء العالم، وجاء بعدما قام النجم الأرجنتينى بمراوغة 5 لاعبين من الفريق المنافس عقب استلامه الكرة من منتصف الملعب، ثم أسقط الحارس أرضا قبل أن يضع الكرة فى الشباك، وذلك فى المباراة التى أقيمت يوم 18 أبريل من عام 2007 فى نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن ميسي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أرسل فاكسا رسميا لمسئولى النادى الكتالونى مساء أمس، الثلاثاء، يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم، وردت عليه إدارة النادى في 3 كلمات، "نريد بقاءك معنا".