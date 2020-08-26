نيمار يعلق على خسارة باريس سان جيرمان لدورى الأبطال

هنأ النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، لاعبو الفريق والجهاز الفنى بعد الوصول لنهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، مؤكدا أن هذه النهاية ليست التى كنا نودها ونتمناها، لكن كان من الرائع عيش كل ما عشناه، وعلينا الآن إعادة شحن الطاقة والعودة بقوة أكبر وبنفس الرغبة فى تحقيق الفوز.

وكتب نيمار، عبر حسابه على تويتر: "تهانى كل اللاعبين والجهاز الفنى.. لم تكن هذه النهاية التى كنا نودها ونتمناها، ولكن كان من الرائع عيش كل ما عشناه".

وأضاف نيمار: "الآن حان وقت إعادة شحن الطاقة والعودة بقوة أكبر وبنفس الرغبة فى تحقيق الفوز، كان ذلك رائعاً حقاً".

من ناحية أخرى، وافقت رابطة الدورى الفرنسى على طلب باريس سان جيرمان بتأجيل مباراته أمام لانس فى بطولة الدورى المحلى للموسم الجديد 2020 / 2021.

وطلب نادى باريس سان جيرمان، تأجيل مباراته أمام مضيفه فريق لانس، المقرر لها فى التاسعة من مساء السبت المقبل، فى الجولة الثانية من الدورى الفرنسى، وذلك بعد خسارته لقب دورى أبطال أوروبا، امام بايرن ميونخ، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة، وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان، يرغب فى تأجيل مباراته أمام لانس، فى الجولة الثانية من الدورى الفرنسى، نظرا لضيق الوقت، بعد خسارته لقب دورى أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ، أمس الأحد.

وكان من المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام لانس، بالجولة الثانية من الدورى المحلى يوم 29 أغسطس الجارى، وطلب النادى الباريسى من رابطة الدورى تأجيل المباراة، وتمت الموافقة على طلب التأجيل على أن تقام المواجهة فى العاشر من سبتمبر المقبل.

وانطلقت منافسات الدورى الفرنسى فى الحادى والعشرين من شهر أغسطس الجارى، ولم يخض النادى الباريسى مباراة الجولة الأولى لارتباطه بخوض مباريات دورى أبطال أوروبا حيث وصل نادى العاصمة الفرنسية إلى نهائى البطولة وخسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.