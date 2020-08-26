كوتينيو يفضل العودة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى بدلا من ارتداء قميص الفريق الكتالونى من جديد في الفترة المقبلة عقب انتهاء إعارته مع فريق بايرن ميونخ الألماني بحصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان في نهائي لشبونة، حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مستقبل كوتينيو يمثل لغزا كبيرا وصداع لنادى برشلونة، موضحة أن الأمر غير واضح على الإطلاق من حيث استمراره مع البارسا أو رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضافت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد يسعى لمعرفة نوايا كوتينيو قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله خاصة في ظل الثورة التي يقوم بها المدرب الهولندي بعد توليه المهمة.

أشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو الذى سبق له اللعب بقميص ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، يرغب في العودة للدوري الإنجليزي حيث كانت أفضل لحظاته مع الريدز.

أوضحت الصحيفة أن العديد من الأندية الإنجليزية أبدت اهتمامها بضم كوتينيو في الفترة الماضية أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.

من ناحية أخرى، أجرى الهولندى رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسبانى، مكالمة هاتفية بالبرازيلى فيليب كوتينيو أمس الاثنين، بعد التتويج مع بايرن ميونخ بلقب دورى أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن رونالد كومان أجري مكالمة هاتفية بالبرازيلي كوتينيو، حيث هنأه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب برشلونة أخبر كوتينيو أنه جزء من خططه فى مشروع برشلونة الجديد فى الموسم المقبل، موجهاً له رسالة بأنه سيصبح أحد اللاعبين المهمين داخل صفوف الفريق الكتالونى.