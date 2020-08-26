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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هكذا يخترقك الهاكرز عبر تطبيق واتس آب

26 آب / أغسطس 2020 07:46

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يعتبر تطبيق "واتس آب" من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم وأكثرها استخداما، لذا قد يستغل بعض الهاكرز هذا التطبيق للاحتيال على الآخرين، وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ونائب رئيس مؤسسة "روسكاتشيستفو" الروسية، إيليا لويفيسكي: "أغلب عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتس آب تتم عبر إرسال روابط خبيثة للمستخدمين تطالبهم بالضغط عليها لتحميل ملف ما أو الوصول إلى موقع معين".

وأضاف الخبير:"كقاعدة عامة يستخدم المحتالون أسماء شركات كبيرة في الرسائل التي يرسلونها إلى ضحاياهم، مثل جوجل وآبل وفيسبوك وغيرها، أو يغرون المستخدمين بأرباح ومسابقات وهمية، حسب روسيا اليوم.

ومن أشهر الرسائل الخبيثة التي انتشرت العام الفائت على سبيل المثال هي تلك التي روجت لكسب 1000 جيجابايت من الإنترنت المجاني بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس واتس آب،  فالمحتالون يعملون على استنساخ صور وتصاميم لحسابات أخرى في واتس آب لاستعمالها في عمليات الاحتيال، لذا يجب توخي الحذر".

كما نوه لويفيسكي "بأن الرسائل التي ترد إلى المستخدمين على واتس آب وتطالبهم على سبيل المثال بتقديم معلومات تتعلق بتواريخ ميلادهم أو كلمات المرور الخاصة أو معلومات عن حساباتهم المصرفية هي فخ من المحتالين، فلا توجد هيئات رسمية تطلب من المستخدم مثل تلك البيانات عبر تطبيقات المراسلة

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