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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس

26 آب / أغسطس 2020 09:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة طالت 16 مواطناً.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيرزيت شمال رام الله 5 أسرى محررين، وهم: الصحفي مصعب سعيد، وفادي حمد، وشجاع درويش، وكذلك يعقوب حسين من بلدة جفنا المجاورة، وعرفات ناصر من بلدة أبو قش.

كما اعتقلت القوات الأسير المحرر ماهر شريتح من قرية المزرعة الغربية، والمحرر عمرو أبو غوش من حي الطيرة في رام الله.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت النائب أحمد عطون من القدس والمبعد إلى مدينة البيرة، وكذلك النائب عبد الجابر فقهاء من منزله في حي عين منجد برام الله، وجرى الإفراج عنه لاحقًا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مقدسيين بعد مداهمة منازلهم.

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال كل من: محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب، وعرفات نجيب، ومصطفى الترهوني.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الشاب لؤي راسم ابو شقير (19 عاما) من مخيم نور شمس شرق المدينة بعد دهم منزله بالمخيم.

وفي نابلس، اعتقلت القوات شقيقين من قرية بورين جنوب نابلس، وهما: قيس وإسماعيل أحمد عيد

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